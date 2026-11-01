Малко по-висока избирателна активност на балотажа за президент и вицепрезидент в сравнение с първия тур на изборите отчетоха в предаването „На фокус” социологът от агенция „Тренд” Евелина Славкова и политологът Първан Симеонов от социологическа агенция „Мяра”.

От агенция „Тренд“ отчитат 14,9% избирателна активност към 14:00 ч. в сравнение с първия тур, когато тя е била 13,4% към същия час. От „Мяра“ пък отбелязват, че избирателната активност към 15:00 ч. е 17,2% - с около 2 процентни пункта по-висока в сравнение с първия тур към този час.

Двамата посочиха, че лошото време също може да повлияе на решението на гласоподавателите да отидат до урните, за да дадат своя глас. Те прогнозират, че в края на изборния ден е възможно да има прилив на гласоподаватели.

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Евелина Славкова отбеляза, че със сигурност има интрига и на втория тур, както на първия. Според нея дебатът между двамата кандидати за „Дондуков“ 2 е втвърдил позициите, но е провокирал и малка част от хората да излязат да гласуват. Първан Симеонов също коментира, че дебатът е повлиял в определена посока. „Едва ли го казвам случайно, но със сигурност го казвам на база опит и наблюдения на психологическата обстановка“, заяви политологът.

„Това, което виждаме към момента, е, че може би избирателната активност ще бъде под 2 милиона души. Много е важно политическите партии също да си направят изводи защо не са успели да провокират хората да излязат и да гласуват. Миналата седмица разликата към 15:00 ч. вече беше започнала да се стопява“, каза Славкова.

Според тях основният въпрос е защо първите от много време насам избори само за президент не предизвикаха очаквания интерес.

„Важното е хората да не се намразват помежду си, защото поляризацията е много сериозна. Възможно е разликите да не са големи. Важно е да запомнят, че от понеделник нататък предстоят важни въпроси за решаване в страната. Също така е важно да си дадат сметка, че когато има външни заплахи, националната общност би трябвало да се обединява и мобилизира, а не да се разделя“, каза Симеонов.

„Интригата е кой ще стане следващият президент на Република България. Мисля, че на всички ни се опънаха нервите - вместо да се държим като избиратели, се превърнахме в агитки. Затова наистина е важно да си припомняме по-важните приоритети“, отбеляза Славкова.

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Редактор: Ивета Костадинова