Безпрецедентно ниска избирателна активност на президентските избори в България. Едва 22,98% от имащите право на глас са участвали в първия тур на 25 октомври. Това означава, че до урните са отишли 1 525 034 избиратели. Данните показват най-слабия интерес към избор на държавен глава от началото на XXI век.

Сравнението с предишните президентски избори разкрива сериозен спад в избирателната активност през последните години. От 2001 г. насам на нито един първи тур на президентски вот не е отчетен толкова нисък процент на гласували.

20 години балотажите губят избиратели: Как се е променяла активността на президентските избори

През 2001 г. правото си на глас на първия тур упражняват 41,6% от избирателите. Пет години по-късно, през 2006 г., активността достига 42,51%.

През 2011 г. повече от половината избиратели отиват до урните - 51,83%. Още по-висок е интересът към президентската надпревара през 2016 г., когато на първия тур гласуват 57,47% от имащите право на глас.

През ноември 2021 г. активността отново намалява, достигайки 40,5%. Дори този резултат обаче е значително по-висок от отчетените 22,98% на 25 октомври 2026 г.

Така само за пет години делът на гласувалите на първия тур на президентските избори се е свил със 17,52 процентни пункта. Спрямо 2016 г., когато е отчетена най-високата активност сред разглежданите избори, спадът достига 34,49 процентни пункта.

Показателно е и сравнението с националния референдум от 2013 г., когато избирателната активност е била 20,20%. Това е единственият посочен национален вот от началото на века с по-ниско участие от първия тур на президентските избори през 2026 г.