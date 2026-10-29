Все по-малко избиратели се връщат пред урните за втория тур на президентските избори. На последните четири президентски вота в България активността на балотажа неизменно е била по-ниска в сравнение с първия тур. Това показват данните на Централната избирателна комисия.

Тенденцията придобива особено значение преди предстоящия балотаж на 1 ноември. Причината е, че първият тур на 25 октомври премина при безпрецедентно слаб интерес от страна на избирателите. До урните отидоха едва 22,98% от имащите право на глас - най-ниската активност, регистрирана на президентски избори в страната.

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Историческите данни показват, че през последните две десетилетия вторият тур все по-трудно успява да привлече избирателите, които са участвали в първия.

На президентските избори през 2021 г. активността спада от 40,5% на първия тур до 34,8% на балотажа. Това означава намаление с 5,7 процентни пункта.

Подобна е картината и през 2016 г. Тогава на първия тур гласуват 57,5% от избирателите, докато на втория делът им намалява до 51,6% - разлика от 5,9 процентни пункта.

През 2011 г. участието във вота също се понижава между двата тура - от 51,8% до 48%. Спадът е с 3,8 процентни пункта.

Тенденцията се наблюдава още през 2006 г., когато избирателната активност намалява от 42,5% на първия тур до 41,2% на втория. Макар разликата тогава да е сравнително малка, именно от тези избори започва поредицата от четири президентски вота, при които балотажът привлича по-малко гласоподаватели.

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В по-ранните години обаче ситуацията е била различна. През 2001 г. вторият тур предизвиква значително по-голям интерес от първия. Активността скача от 41,6% до 54,9% – увеличение с 13,3 процентни пункта.

Още по-назад във времето, през 1996 г., участието на избирателите се повишава леко между двата тура – от 61,1% до 61,5%.

При първите преки президентски избори през 1992 г. активността достига 75,4% на първия тур и 75,9% на втория – стойности, които остават далеч над регистрираните през последните години.

Така историческата статистика очертава съществена промяна в поведението на избирателите. Докато през 90-те години и през 2001 г. балотажът е успявал да мобилизира допълнителна подкрепа, от 2006 г. насам участието на втория тур неизменно намалява.

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Редактор: Цветина Петкова