Сигурен балотаж на предстоящите президентски избори между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Това показва проучване на агенция „Тренд“.

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа", посветено е на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 14 и 20 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.

В заключителната фаза на предизборната кампания социолозите не регистрират повишена мотивация за гласуване в сравнение с последното проучване на „Тренд“ от края на септември. Декларираната избирателна активност за президентските избори остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната. В абсолютни стойности това са малко под 2,5 милиона души, които заявяват, че ще упражнят правото си на глас.

Социолозите подчертават, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната.

Предизборната кампания не променя подредбата на кандидатите, но се регистрира известно намаляване на разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки. Дистанцията от близо 23 процентни пункта в края на септември и началото на октомври пада до 18 пункта в края на кампанията, сочи проучването на „Тренд“. Двойката Йотова-Вълчев остава лидер с 45,9% сред заявилите, че ще гласуват на предстоящите избори, следвана от двойката Гюров-Кандев с 27,8%. Третото място остава за Костадинов-Волгин, които събират подкрепата на 10,9% от гласуващите. Двойката Василев-Манов заемат четвърта позиция с 3,2% подкрепа, а Христанов-Черкезова и Михайлов-Матеева съответно с 2,4% и 2,2% от гласуващите, сочат данните на „Тренд“.

„Това, което отбелязваме като динамика, е няколко процентни пункта свиване на разликата между първите двама”, обясни социологът Димитър Ганев от „Тренд”. По думите му става въпрос за по 1-2% промяна.

Преди балотажа ще има няколко ключови фактора, смята Ганев. Първият ще е резултатът от първи тур - каква би била разликата и кои от кандидатите, които не отиват на втория тур, с каква подкрепа ще останат? Второто е, че ще има дебат.

„И трето - активността. За първия тур регистрираме между 2,4-2,5 милиона българи, които декларират, че ще упражнят правото си на глас. Обикновено декларацията е малко по-висока от реалното гласоподаване. Тоест ние можем да очакваме активност, която е под 2,4 милиона. А активността, която мерим за втория тур – потенциалната – дори може да падне под 2 милиона. Част от партийните симпатизанти на определени партии, които ще гласуват на първия тур, няма да видят своя кандидат на втория тур. И това винаги води до демобилизация. В България винаги вторият тур на президентски избори е завършвал с по-ниска активност, отколкото на първия тур”, каза Ганев.

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа", посветено е на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори. Изследването е реализирано в периода между 14 и 20 октомври 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.

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Редактор: Ина Григорова