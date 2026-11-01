България заема особено място на политическата карта на Европейския съюз. Страната ни е единствената сред държавите членки, в която вицепрезидентът се избира пряко от гражданите заедно с държавния глава. Подобна институция съществува и в други европейски страни, но начинът, по който функционира, е различен.

В България президентът и вицепрезидентът участват в изборите като кандидатска двойка и получават общ мандат от пет години. Така гражданите определят едновременно кой ще заеме най-високия държавен пост и кой ще бъде негов заместник.

Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа

В останалите държави от Европейския съюз няма аналогичен модел на пряк избор на президент и вицепрезидент като обща кандидатура.

Ако погледнем отвъд границите на ЕС, в Европа съществуват и други примери за институцията на вицепрезидента, но с различни особености.

В Швейцария например вицепрезидентът на Федералния съвет се определя на ротационен принцип. Той се избира за срок от една година и обикновено през следващата поема председателството на колективния орган, който изпълнява функциите на федерално правителство. За разлика от България, швейцарският вицепрезидент не се избира пряко от гражданите.

Особен е и случаят с Кипър. Конституцията на страната предвижда пост на вицепрезидент, който трябва да бъде заеман от представител на кипърските турци. Институцията обаче на практика не функционира от десетилетия, след междуобщностната криза през 1963 г. и последвалото разделение на острова през 1974 г.

Така България остава единственият член на Европейския съюз с постоянно действаща институция на вицепрезидента, чийто титуляр получава мандат чрез пряк всенароден вот заедно с президента.