Колко дълго може да продължи един президентски мандат? В България Конституцията поставя ясна граница - държавният глава може да бъде избиран най-много за два мандата. По света обаче има държави с различни правила и политически системи, а историята познава крайности, които трудно могат да бъдат сравнени.

От африкански президент, управляващ вече близо половин век, до мексикански държавен глава, останал на поста броени минути - две необикновени истории показват колко различно може да изглежда пътят към властта.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого - 47 години начело на Екваториална Гвинея

Един от най-дълго управляващите действащи президенти в света е Теодоро Обианг Нгема Мбасого, държавен глава на Екваториална Гвинея. Той поема властта през 1979 г. след военен преврат, с който е свален тогавашният президент Франсиско Масиас Нгема – негов чичо.

Как се е променила президентската институция през годините

Оттогава Мбасого остава начело на централноафриканската държава. През 2026 г. управлението му вече продължава 47 години – период, през който в много други страни са се сменили десетки правителства и президенти.

Политическото му дълголетие е свързано със силно централизирана власт. Управлението на Мбасого е обект на международни критики заради ограниченията върху политическата опозиция, състоянието на човешките права и липсата на реална изборна конкуренция.

Така историята на Екваториална Гвинея се превръща в пример за президентска власт, продължила почти половин век.

Педро Ласкураин - президентът, управлявал само минути

На противоположния полюс е историята на Педро Ласкураин – мексикански политик, чието име остава в световните рекорди заради изключително краткия му престой на президентския пост.

През февруари 1913 г. Мексико преживява тежка политическа криза и военен преврат. Законно избраният президент Франсиско Мадеро е принуден да се оттегли от властта, а страната попада под контрола на военните. Тогава Ласкураин заема поста министър на външните работи. Съгласно действащите конституционни правила именно той се оказва следващият в реда за наследяване на президентската власт.

Зад стените на „Дондуков“ 2: Тайните тунели, символите на държавността и залите, в които се вземат важните решения

На 19 февруари 1913 г. Ласкураин полага клетва като президент на Мексико. Управлението му обаче продължава изключително кратко - според различни исторически сведения между 15 и 55 минути.

За това време той извършва едно решаващо действие: назначава военния лидер Викториано Уерта за министър на външните работи. Веднага след това Ласкураин подава оставка. Така Уерта получава възможност да поеме президентския пост чрез формално спазване на реда за наследяване на властта.

Това превръща Ласкураин в символ на най-краткото президентско управление в историята – случай, отбелязан и в Книгата на рекордите на Гинес. Макар процедурата да следва формалните конституционни стъпки, тя се развива в условията на военен преврат и служи за легитимиране на властта на Уерта.