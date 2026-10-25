Какво се крие зад вратите на президентството, къде се провеждат най-поверителните разговори на държавния глава и какви исторически тайни пази сградата на „Дондуков“ 2? В деня на президентските избори водещата на NOVA Невена Василева отвежда зрителите на необичайна разходка из една от най-емблематичните институции в България. Мястото, което през следващите пет години ще бъде работното пространство на седмия президент на страната.

От парадния вход до тайните подземни тунели

Разходката започва от парадния вход на президентството - място, през което през годините са преминавали световни лидери, духовни водачи, дипломати и представители на българския политически елит.

При официални посещения държавните глави и новоназначените посланици, които представят акредитивните си писма, преминават през шпалир от гвардейци. Именно Националната гвардейска част е сред най-разпознаваемите символи на институцията.

Почетният караул пред сградата се сменя на всеки кръгъл час. Всяка първа сряда от месеца, с изключение на зимните месеци, в 12:00 ч. се провежда и тържествена смяна на караула.

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Зад парадния вход се разкрива още една любопитна архитектурна особеност. През 1999 г. е изграден стъклен преход, проектиран така, че да не закрива гледката към древната ротонда „Свети Георги“ – един от най-старите запазени архитектурни паметници в София.

Но историята на това място не се изчерпва с видимото. Под сградата действително съществува тунел, създаден като част от подземна връзка със съседни постройки и близко убежище, предназначено за извънредни ситуации. Днес проходът е зазидан, но продължава да бъде част от скритата история на президентството.

Гербовата зала – сърцето на държавния церемониал

По пътя към най-представителното помещение в сградата посетителите преминават покрай внушителна реплика на Мадарския конник. Оригиналният скален релеф, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е символ на силата и независимостта на българската държава.

След него се разкрива Гербовата зала – най-тържественото пространство в президентството, с размери 18 на 11 метра.

Именно тук държавният глава посреща високопоставени гости, приема акредитивните писма на чуждестранните посланици, връчва държавни отличия и участва в официални церемонии. Залата е сцена и на важни пресконференции, подписване на споразумения и новогодишното обръщение на президента.

Интериорът е издържан в представителен стил, съобразен с неокласическата архитектура на сградата, проектирана през 50-те години на миналия век.

Особено място заемат четири картини, посветени на знакови личности от българската история – цар Симеон, Христо Ботев, Васил Левски и Паисий Хилендарски. Техните образи подчертават връзката между съвременната президентска институция и историческата памет на България.

Червената зала - мястото на важните работни разговори

За разлика от просторната Гербова зала, Червената е предназначена за срещи в по-ограничен състав. Тук се провеждат важни разговори между президента и неговите гости.

Разположението на участниците следва определен протокол. Държавният глава заема централното място, гостите сядат отляво, а представителите на домакините - отдясно. Червените тонове в интериора подчертават официалния характер на срещите и създават усещане за динамика и значимост. В близост се намира и заседателната зала, добре позната на зрителите от телевизионните излъчвания на консултациите с парламентарните групи при съставянето на правителство.

Това е едно от основните пространства за експертни дискусии, работни срещи и разговори между официални делегации. По стените са изложени произведения на българското изкуство, които допълват представителния облик на помещението.

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Зелената зала - където дипломатическите разговори остават зад затворени врати

Едно от най-интересните помещения в президентството е Зелената зала. Тя е по-малка от Гербовата, но има особено значение за международните отношения.

Тук президентът провежда разговори на четири очи с чуждестранни държавни глави, министър-председатели и дипломати. Именно в тази обстановка често се обсъждат чувствителни въпроси, преди участниците да направят публични изявления.

Името на помещението идва от преобладаващите зелени нюанси в обзавеждането и декоративните елементи. Цветовете са подбрани така, че да създават усещане за спокойствие и дискретност. И тук дипломатическият протокол определя всеки детайл. Българският президент заема креслото отдясно, а гостуващият държавен глава – това отляво.

Освен националните знамена на двете страни, обстановката включва произведения на изкуството от фонда на президентството. Те представят българското културно наследство и са част от посланията, които институцията отправя към своите международни гости.

Президентската библиотека – история, подаръци и спомени

Сред най-любопитните пространства на „Дондуков“ 2 е президентската библиотека, която се простира на приблизително 200 квадратни метра.

Тя съхранява и представя документи, фотографии, книги и предмети, свързани с историята на институцията. Една от експозициите е посветена на ордените и медалите, които българският президент връчва. Друга проследява ключови събития от развитието на президентската институция и показва официални подаръци, получавани от държавните глави по време на международни срещи.

Особено впечатляваща е третата част от библиотеката. В нея е пресъздадена работната обстановка на първия демократично избран български президент. Посетителите могат да видят неговото бюро, книги с лични посвещения от чуждестранни държавни глави и картини, които самият той е избрал за кабинета си.

Така библиотеката се превръща не само в място за съхранение на документи, но и в своеобразен разказ за хората, решенията и събитията, оставили следа в историята на институцията.

Кога гражданите могат да разгледат Президентството?

Макар голяма част от помещенията да са достъпни само за официални гости и служители, президентството отваря вратите си за граждани по време на ежегодния Ден на отворените врати.

Тогава посетителите получават възможност да преминат през представителните пространства, да се запознаят с историята на институцията и да видят отблизо местата, които обикновено познават единствено от телевизионния екран. А след президентските избори тези зали ще посрещнат и новия държавен глава - седмия президент на България.