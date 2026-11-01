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Каква е основната разлика между кандидатите според социолозите
Избирателната активност към 11:00 е малко по-висока от първия тур. Възможно е до края на изборния ден тя да бъде малко по-висока от миналата неделя. Това каза социологът от агенция „Мяра” Светлин Тачев в ефира на „Събуди се”.
Социологът от „Тренд” Димитра Воева пък посочи, че по данни на изследователския център активността към 10:00 ч. е сходна с тази на първи тур. Тя смята, че активността ще се повиши в следващите часове, тъй като обикновено сутрешната такава не може да даде ясна картина за това, което ще се случи.
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Тачев посочи, че при втори тур обикновено се обединяват сили, които имат общи ценности и идеи. По думите му обаче тогава неизвестните са много повече. Социологът е на мнение, че твърдите ядра не са повлияни от случилото се между двата тура.
Воева е на мнение, че основната разлика в позициите на кандидатите е външнополитическата тема. Тачев смята, че базата, на която се движи кампанията, е геополитиката.
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Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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