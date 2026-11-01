Обявен за мъртъв мъж отиде да гласува в Пловдив. Случаят е от секция №54 в район „Източен”.

За ужас на членовете на комисията се появил избирател, който по списък фигурирал като починал, научи NOVA. Грешката се оказала техническа и е допусната между първи и втори тур. В списъците за балотажа са отбелязани починалите между двата тура избиратели. Объркване станало между хора с еднакви имена и фамилии.

След като представил документ за самоличност и било установено, че действително е лицето от избирателния списък, мъжът бил допуснат да гласува.

„Става дума за техническа грешка. След изясняване на обстоятелствата, че човекът е жив, той е представил документ за самоличност и комисията е установила самоличността му. Секционната избирателна комисия е уведомила РИК и е процедирала напълно по правилата”, обясни за NOVA председателят на РИК-16 Ивайло Василев.

Изборният ден в града протича спокойно. Всичките 488 секции отвориха врати навреме. В 404 секции ще се гласува с по една машина, а в 62, където хората са повече, ще се гласува с по две устройства. В 22 от секциите ще се гласува само с хартиена бюлетина. Право на глас имат 305 699 души.

Към 11:00 часа избирателната активност е била 4,64% по данни на РИК. Няма жалби и сигнали за нарушения. Над 30 членове на комисии тази сутрин не се явиха на работа.

В първия час от началото на балотажа няколко секции отчетоха по-висока избирателна активност от първия тур.

„Малко по-активни са избирателите”, коментира членът на СИК Калина Наумова.

Първите да гласуват били пред секцията още преди 07:00 сутринта. „Едно младо момче изчака. Щеше да пътува за Германия, но дойде да гласува”, разказа Антонио Иванов, член на СИК.

74 младежи, които в седмицата между двата тура са навършили пълнолетие, за първи път в живота си днес могат да упражнят правото си на глас. Сред тях е и Кристиан, който е ученик в Руската гимназия. „Гласувам с надежда, че може да се промени бъдещето на България за по-добро”, каза Кристиан Допчев.

Други секции се сблъскаха с конкретни казуси.

„Избиратели, които на първи тур са гласували в чужбина, сега на втори тур се явяват в секцията си по постоянен адрес. Съответно те се намират в списъка на заличените лица и колегите питат какво да направят в този случай. Просто трябва да допишат избирателя и той да попълни декларация, че няма да гласува втори път и да го допуснат да упражни правото си на глас”, обясни говорителят на 16 РИК-Пловдив Калоян Сухоруков.