Гласуването на балотажа за президент и вицепрезидент в Брюксел преминава спокойно, но при по-слаб интерес в сравнение с първия тур. Това показват наблюденията на кореспондента на БТА Николай Желязков в белгийската столица.

В страната са разкрити общо 16 избирателни секции. На първия тур в Белгия са подадени 2553 действителни гласа. За двата тура на президентските избори са осигурени двойно повече машини в сравнение с парламентарните избори през април.

Опашки от чакащи да упражнят правото си на вот в българското посолство във Великобритания

В повечето секции избирателите попълват декларации на място пред членовете на комисиите, за да бъдат включени в избирателните списъци, тъй като не са се регистрирали предварително.

В Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел няма опашки, а гласуването отнема само няколко минути.

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Редактор: Георги Иванов