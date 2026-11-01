Една от секциите във Великобритания, в които се гласува най-активно, е тази в българското посолство. Миналата неделя правото си на глас там упражниха 415 души.

Още преди старта на изборния ден пред посолството вече имаше хора, които искаха да гласуват. Някои от тях се връщаха от нощна смяна, на други им предстоеше да отидат на работа.

Миналата неделя на Острова имаше силна буря, която попречи на българите там да гласуват. В Шотландия и Северна Ирландия хората бяха призовани да не излизат. Правото си на глас упражниха 12 161 души, което е наполовина в сравнение с април.

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Днес обаче времето няма да създава проблеми. Българите във Великобритания са доказали, че са граждански активни. Предишни години при много по-малко секции те чакаха с часове, за да гласуват.