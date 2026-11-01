Снимка: БТА
-
Николина Чакърдъкова с призив в изборния ден: Не може да обезценяваме правото на нашия глас
-
Андрей Гюров: Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България
-
Георги Кандев гласува за силна и модерна България
-
Опашки от чакащи да упражнят правото си на вот в българското посолство във Великобритания
-
Село Държава избира държавен глава: Жителите се надяват новият президент да помогне за ремонта на пътя
-
Костадин Костадинов: За първи път в живота си гласувах не "за", а "срещу"
-
Въпреки слабия интерес сутринта, в Рим очакват повече избиратели след 10 часа
София посрещна балотажа с дъждовно време и слаб интерес в ранните часове
Изборният ден в София започна. Секциите в столицата отвориха врати в 7:00 ч., като към ранните часове все още няма желаещи да гласуват.
В трите столични многомандатни избирателни района - 23, 24 и 25 МИР, право на глас имат над 1 200 000 избиратели. Те могат да упражнят своя вот в близо 1600 секции.
България избира президент: Йотова и Гюров се изправят един срещу друг на балотаж
В 11-о училище в града текат последните приготовления, за да могат първите избиратели да упражнят правото си на глас. На първия тур в 16-а секция на училището една от машините е изписала съобщение „Възникна грешка“. Тогава се е наложило гласуването да продължи с хартиени бюлетини, а днес машината отново е дефектирала.
В секцията предната седмица са гласували 202 души от общо 752 избиратели по списък. Това представлява избирателна активност от около 26-27%.
Днес столицата посреща изборния ден с дъждовно време. Предстои да стане ясно дали валежите ще възпрепятстват избирателите да стигнат до урните и ще повлияят на активността.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни