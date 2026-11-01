Навръх 1 ноември България гласува на втория тур на президентските избори. В решаващата битка за „Дондуков“ 2 един срещу друг се изправят действащият държавен глава Илияна Йотова и Андрей Гюров. Заедно с тях в надпреварата участват кандидатите за вицепрезидент Кирил Вълчев и Георги Кандев.

До балотажа се стигна, след като нито една от 27-те кандидатпрезидентски двойки не успя да спечели необходимата подкрепа за победа още на първия тур, проведен на 25 октомври.

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур на президентския вот

Окончателните резултати на Централната избирателна комисия показаха сравнително малка разлика между двамата основни претенденти. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 34,7% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 31,9%. Така преднината на първата двойка се оказа едва 2,8 процентни пункта.

Различна беше картината при гласуването извън страната. Сред българите зад граница най-голяма подкрепа получиха Андрей Гюров и Георги Кандев - 45,7%, докато за Илияна Йотова и Кирил Вълчев гласуваха 22,7% от избирателите.

На трето място на първия тур останаха Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,5% подкрепа. След тях се наредиха Радостин Василев и Красимир Манов с 4,6%. Опцията „Не подкрепям никого“ избраха 4,4% от гласувалите.

100% ПАРАЛЕЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ: Йотова и Вълчев се изправят срещу Гюров и Кандев на балотаж в битката за „Дондуков” 2

Резултатите от 25 октомври показаха, че президентската надпревара е значително по-оспорвана, отколкото сочеха част от предварителните социологически проучвания. Това постави във фокуса на кампанията за втория тур въпроса за мобилизацията на избирателите и подкрепата на гражданите, чиито предпочитани кандидати отпаднаха от надпреварата.

Според данните, представени от ЦИК след първия тур, тогава са възникнали технически проблеми с общо 26 машини за гласуване - 25 в България и една в чужбина. В Комисията са постъпили и 78 жалби и сигнала, свързани с организацията на изборния процес и предполагаеми нарушения.

Днешният вот ще определи кой ще заеме президентския пост през следващия петгодишен мандат. На балотажа победител е кандидатът, получил повече действителни гласове, подадени за кандидатпрезидентските двойки.

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Редактор: Цветина Петкова