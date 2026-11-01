Снимка: БГНЕС
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Миналата седмица там тя беше най-ниска
30% е избирателната активност в Белица към 16:00 часа. Това е с четири пъти повече от миналата седмица, когато за целия изборен ден тя беше малко над 7 на сто. Тогава всички обвързаха този резултат със задържането на кмета, който вече е под домашен арест.
Изборен прецедент в белишкото село Лютово - само двама души отидоха до урните
Миналата неделя в село Лютово своя глас дадоха само двама души, които бяха членове на избирателна комисия. Сега обаче упражнилите своето право на вот са около 90 към 16:00 ч.
Много от жителите обаче се нуждаят от помощ при работата с машинните устройства. Важно за избирателите в района е, че пътят между Якоруда и Велинград се срути. Той ще остане затворен до 3 ноември, след което предстои ремонт.
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