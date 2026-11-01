В Деня на народните будители изследователят на градската история и създател на популярната платформа „Бохемска София“ Виктор Топалов разказа в ефира на NOVA NEWS любопитни истории от миналото на столицата. Той разкри къде са живели и творили най-светлите умове на българската литература и култура от края на XIX и началото на XX век.

Топалов обясни, че така нареченият „Квартал на писателите” обхваща малките улици от двете страни на днешния булевард „Витоша” – в отсечката между Съдебната палата и НДК. Днес това е най-оживената и пълна с хора зона на София, изпълнена със заведения и магазини, но преди около век там са били домовете на десетки български творци. За да събере тази памет, екипът му издава специален пътеводител с 50 исторически литературни обекта.

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По тези улици са живели имена като Димчо Дебелянов, Алеко Константинов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Елисавета Багряна и Яна Язова. Малцина обаче знаят, че точно там е завършена най-емблематичната българска книга.

„Една от любимите ми спирки е в самото начало на булевард „Витоша”, отдясно на Съдебната палата. В края на XIX век там се е намирал голям двор с къща, в която под наем е живял Иван Вазов със своето семейство. Именно там през 1889 година той завършва романа „Под игото”, започнат по време на изгнанието му в Одеса. Най-великото ни произведение е завършено в днешния идеален център на града”, разказа Топалов.

Той припомни, че съдбата на класиците приживе често е била белязана от лишения и несигурност. „Големи имена в българската култура до края на живота си не са успели да съберат средства, за да си купят собствен дом. Сменяли са квартири, имали са проблеми с хазяите и критиците. Вазов е сред малкото изключения, които виждат признанието и любовта на народа още докато са живи. Мнозинството будители не са се възприемали като великани – оценката за делото им идва от следващите поколения”, разказва Топалов.

Попитан кои са будителите днес, Виктор Топалов подчерта, че каузата на българското слово и памет остава жива: „Будител днес е всеки, който прави нещо с чиста любов към България и успява да събуди у другите чувство на родолюбие – независимо дали е учител, спортист, лекар или творец. Българският език никога не е бил отживелица. Когато човек иска да изрази най-съкровените си чувства, той винаги се връща към силата и красотата на родното слово”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка