107-годишната варненка Евдокия Чочева посреща Деня на народните будители сред книги, стихове и спомени от три епохи в българската история. Бившата учителка и журналистка знае десетки стихотворения наизуст, участва в рецитаторски конкурси и продължава да учи нови произведения.

За да запаметява по-лесно стиховете, тя използва листове с големи букви, които някой ѝ изписва. Сред любимите ѝ автори са Христо Ботев и Иван Вазов, но особено място в сърцето ѝ заема Никола Вапцаров. Чочева разказва, че лично познавала поета и брат му Борис. Знае наизуст 12 негови стихотворения, но сред любимите ѝ е „Жив е той, жив е…“ от Ботев.

Отбелязваме Деня на народните будители

През живота си Чочева е работила като учител и журналист. Спомня си и за годините, когато е носила със себе си стихове на Вапцаров, дори когато е трябвало да ги крие от полицейски проверки.

Книгите остават неизменна част от ежедневието ѝ, но тя следи и българския спорт. Обича да гледа футбол и волейбол. На въпроса за тайната на дълголетието отговаря, че ежедневно практикува гимнастика. Прави упражнения по три пъти на ден - сутрин, на обяд и вечер преди хранене. А след това продължава да рецитира наум любимите си стихове.

Повече вижда във видеото.