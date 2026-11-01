„Няма спасители, спасителите сме всички ние“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, след като упражни правото си на глас на балотажа за президент.

Той изрази надежда избирателната активност да се повиши до края на изборния ден. „Надявам се хората да се събудят от зимен сън и да започнат да упражняват най-важното си право в една демокрация. Това е основата - да дадеш своя глас“, каза градоначалникът.

Кметът посочи загубата на доверие в институциите като основна причина за ниската избирателна активност. По думите му този проблем се задълбочава от години, но е свързан и с погрешното разбиране на хората за начина, по който работи системата. „Един от важните избори е да изберем да гласуваме, когато имаме възможност да се интересуваме от политическия живот и да не ни е безразлично кои хора ни управляват“, подчерта Васил Терзиев.

Колко процента от избирателите упражниха правото си на глас до 16:00 ч.?

Снимка: БГНЕС

Той определи като недалновидно оттеглянето на гражданите от политическия процес, независимо дали харесват кандидатите и политиците. „Дали ги харесваме, дали не ги харесваме, дали ги познаваме, или не - един от двамата кандидати утре ще е президент. Винаги ще има 240 души в парламента. И най-недалновидното нещо е да абдикираме от този процес“, заяви кметът.

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Редактор: Габриела Павлова