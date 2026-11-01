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Вижте колко хора са отишли до урните тази сутрин
6,11% е избирателната активност на балотажа към 11:00 часа, сочат данните на ЦИК. Това означава, че до урните са отишли 405 270 избиратели. Най-слаба е активността в Кърджали. Там 3,56% от имащите право на глас са го упражнили. Най-голям процент от избирателите са гласували във Видин - 8,7 на сто.
На първи тур към 11:00 часа избирателната активност е била 5,8 процента или 300 850 избиратели.
Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч. според агенция „Мяра”.
В ЦИК са постъпили 16 сигнала за нарушения на тайната на вота и за агитация.
Към 12:00 часа машинното гласуване е преустановено в 14 избирателни секции в страната. От тях 11 са преминали към хартиено гласуване. В други три обаче имало по две машини и гласуването продължило само на втората. Това са секции, които се намират в областите Благоевград, Бургас, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Силистра, София-област, Търговище, Шумен и Ямбол, обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
„Има машини, които не са успели да стартират сутринта. При други четецът на карти не е сработил, а единични са случаите, в които екранът или принтерът на машината се е счупил", обясни Балова.
В цялата община Костинброд няма ток. Работи се за осигуряване на генератори и са изпратени допълнителни батерии, така че машинното гласуване продължава, каза Балова.
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