Избирателната активност на балотажа на президентския вот към 11:00 ч. е 6,8%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Мяра”, направен по поръчка на NOVA. На първия тур към този час до урните бяха отишли 6,6 на сто от имащите право на глас.

Българите, които могат да гласуват, са близо 6,6 милиона. Изборният ден започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но може да бъде удължен с един час, ако пред секцията има негласували избиратели.

МВР отчете 415 сигнала за изборни нарушения към 8:00 ч.

Вотът се провежда в близо 12 700 секции. В организацията му участват около 100 000 членове на секционни комисии, а за машинното гласуване са осигурени над 11 900 устройства. В близо 9 400 секции може да се гласува с машина, като в над 2 200 от тях са осигурени по две устройства.

Секциите у нас, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има по две устройства. Общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

Адресите на избирателните секции извън страната може да видите ТУК , както и в приложението на ЦИК за президентския вот - "Избори 360°".

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще могат да гласуват в определените за тази цел места - предимно на първия етаж от сградите, в които са поместени секционните избирателни комисии (СИК).

Незабавно след обявяване на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., СИК установява резултата от гласуването, съставя протокол и го предава на районната избирателна комисия (РИК). Аналогична е работата на СИК извън страната.

Според изборната хронограма, ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Маргарита Стоянчева