Изборният ден в страната започна в спокойна обстановка. Всички избирателни секции са отворили и са предадени на съответните секционни избирателни комисии. Към началото на гласуването не са регистрирани нарушения или проблеми, които да възпрепятстват изборния процес.

Въпреки спокойното начало обаче, към 8:00 ч. на 1 ноември в структурите на МВР са постъпили общо 415 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много са тези в Бургас – 97, Враца – 70, и Стара Загора – 44.

ЦИК следи как протича изборният ден

305 от тях са за купуване на гласове, 34 – за неправомерна агитация, един – за корпоративен вот, а останалите 75 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 8 наказателни производства. Шест от тях се разследват по общия ред по чл. 167–169г от Наказателния кодекс, а две са бързи производства. Съставени са общо 1822 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР. Най-много са в София – 437, Пловдив – 267, и Пазарджик – 226.

На територията на страната са проведени 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Задържани са 10 души по Закона за МВР, а органите на реда са оказали 12 съдействия на районни и секционни избирателни комисии.

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Редактор: Георги Иванов