Изборният ден започна и в ЦИК. Комисията ще следи за жалбите и сигналите, които пристигат от територията на цялата страна.

На първия тур те бяха близо 80, но още толкова бяха получени след края на изборния ден.

Първото заседание на ЦИК започва в 8:30 часа. А малко след 12:00 ще бъдат съобщени и първите данни за избирателна активност.