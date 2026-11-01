Снимка: БТА
Машините за гласуване работят на батерии
Проблем беляза началото на изборния ден в Сливница. На територията на общината няма ток, а всички машини за гласуване функционират на батерии. Това съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Иванка Андреева. По думите ѝ се очаква електрозахранването да бъде възстановено около час след старта на гласуването.
В останалите общини в Софийска област изборният ден е започнал нормално и спокойно, като всички машини са работили без проблем, посочи Андреева.
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Има и отсъстващи членове на секционни избирателни комисии – в 7-а СИК в Златица и в 23-та СИК в Ихтиман. Председателят на 6-а СИК в Божурище е закъснял.
Общо 190 472 жители на Софийска област имат право да гласуват в 407 секции на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Георги Иванов
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