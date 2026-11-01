Избирателната активност към 16:00 ч. за страната и чужбина е 19,33% при гласували един милион 282 хил. 848 избиратели. Най-високата избирателна активност е в София, в 23 избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%. В сравнение с първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.

Към момента в ЦИК са постъпили 56 сигнала. От тях най-много са за предизборна агитация и социологически проучвания в изборния ден.

МВР отчете 461 сигнала за изборни нарушения към 14:30 ч.

Към 16:00 часа машинното гласуване е преустановено в 21 изборни секции в страната, от които в 13 е преминато към хартиено гласуване, а в 8 секции гласуването е продължило на втората машина, тъй като секцията е оборудвана с две машини за гласуване.

Има подаден сигнал от РИК – Шумен за председател на СИК, у когото са намерени разписки за машинно гласуване. Към момента се извършва проверка. Очаква се на място да пристигнат полицията и прокуратурата.

В ЦИК е постъпил сигнал и за публикувани в YouTube от една от медиите текущи резултати от изборите.

Няма сигнали и информация за прекъснато електрозахранване на територията на страната. От ЦИК увериха, че няма преустановено машинно гласуване поради липса на електрозахранване. „Там, където имаше подобни казуси през деня, бяха осигурени допълнителни батерии, както и генератори“, заяви говорителят на ЦИК.

В секциите в чужбина не са установени проблеми с машините за гласуване, нито са постъпили сигнали за нарушения. Подаден е единствено сигнал за неетично поведение на председател на секция в Германия.

В тридневен срок след изборния ден ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент, припомнят от комисията.