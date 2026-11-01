Намериха разписки в чанта в изборна секция в Шумен. Информацията е подадена от РИК, обявиха от Централната избирателна комисия по време на брифинг.

Извършва се проверка, като се очаква на място да пристигнат представители на полицията и на прокуратурата.

ЦИК обяви избирателната активност до 16:00 часа

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Редактор: Габриела Павлова