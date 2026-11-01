Активността в област Габрово на балотажа за президентските избори към 16:00 часа е 20,91%.

В областния град Габрово са гласували 11438 от 52501 души, в град Дряново са гласували 1750 от 7256, в Севлиево са гласували 5450 от 30163, а в Трявна 2061 от 9088 гласоподаватели.

ЦИК обяви избирателната активност до 16:00 часа

Изборният ден в областта започна нормално. В област Габрово може да се гласува в 234 избирателни секции. В 156 секции ще се гласува с машини, в 13 от тях има по две машини.

Активността към 11:00 ч. днес бе 6,99%.

Общо 109 600 хартиени бюлетини и ролки със специализирана хартия за машинно гласуване бяха разпределени в областта и бяха предадени на общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, информира кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

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Редактор: Ивета Костадинова