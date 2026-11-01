Животът му винаги е бил разделен между Германия и България, но на този етап доброволно е избрал живота у нас. Знае как да впечатли един президент, но знае също, че на върха не е никак лесно. Гост в „Събуди се” е шеф Андре Токев.

Той коментира защо има разлика в избирателната активност между България и Германия. „В Германия има една социална ангажираност у хората, която ги кара да си дадат мнението и да дадат вот за това, което искат. В България проблемът е, че прекалено много години наред има разочарование при нас”, смята той.

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„Всеки има възможността да променя нещата на мястото, където живее със своите дела. Не трябва да чакаме политиците да свършат това”, каза още шеф-готвачът.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Никола Тунев