Монасите от Клисурския манастир упражниха правото си на глас на втория тур на президентските избори в секцията в село Спанчевци, община Вършец. На фона на колебливата избирателна активност в страната, в планинското село още преди обед до урните бяха отишли над 13 на сто от гласоподавателите.

След като пусна своята бюлетина, архимандрит Антим сподели какви качества трябва да притежава седмият президент на България. „За мен това трябва да бъде човек, всецяло отдаден на това високоотговорно служение. Да представя достойния ни народ и красивата ни родина на международната сцена и да бъде миролюбив по душа, по характер и по призвание”, посочи духовникът.

Илияна Йотова гласува за силна България и за президент на мира

Той подчерта, че съвпадението на изборния ден с 1 ноември носи силен духовен заряд и задължава гражданите да проявят отговорност. „Всеки един от нас трябва да изпълни своя граждански дълг – това е призив не само по закон, но и по съвест. България има богат арсенал от одухотворени личности. Нека хората да излязат и да гласуват. И както призова Светейшият български патриарх Даниил – който и от двамата кандидати да бъде избран, ние да го приемем като народен избраник, защото: „Глас народен – глас Божи”, казва народната ни мъдрост”, припомни архимандрит Антим.

Той сподели, че молитвата на днешната света неделна литургия е била посветена на мира и благоденствието: „Нека този ден на духовността донесе нови надежди за България – да живеем в мир, в единомислие и щастие и да възпитаваме децата си в спокойни времена”.

В област Монтана изборният процес протича нормално и без напрежение, като всички машини работят изправно.