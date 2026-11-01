В деня на президентския вот ви срещаме с един Желю Желев, който е не по-малко известен от бившия държавен глава – поне в град Стамболийски. Там всички го познават,

разчитат него, а той самият е приятел с президента Петър Стоянов и има какво да каже на бъдещия президент на България.

„С това име, в първите години на демокрацията, имаше хора, които не ме харесваха. Само вторите ни имена се различават. Той е Желю Митев Желев, а пък аз съм Желю Петров Желев”, разказва той.

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Желев е приятел и на Петър Стоянов. „Участвал съм в предизборната му кампания, ходили сме заедно на мачове, тъй като сме фенове на „Ботев” Пловдив”, споделя той. Хората в града го описват като сърцат и всеки, който има нужда от помощ – се обръща към него.

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Желю Желев е баща на кореспондента на NOVA във Франция Петя Желева. „В първите години когато започнах да ходя при нея не вярвах, че съм се качил на самолет. Не съм си мислил, че мога да бъда в Париж, Ница, Монте Карло”, обяснява Желев.

Той призова всички българи, които имат възможност на гласуват, да упражнят правото си на глас.

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