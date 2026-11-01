Снимка: Стопкадър
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Местни занаятчии подредиха символично меню за балотажа и призоваха за висока избирателна активност
В деня на балотажа за избор на държавен глава Северозападът посрещна сутринта с автентичен хумор, богата традиционна софра и ясни послания към бъдещия президент. Във Враца колоритният Цветан Дочев - Дедо Скръц и майсторът на художествени занаяти Георги от Белоградчик подредиха специална президентска закуска.
Менюто на изборната трапеза се оказа натоварено със силна символика. Наред с традиционните колачета, изпечени на гьоз на жив огън, на масата бяха сложени трънки и скилидки чесън.
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„Винаги трябва държавникът да хапне малко трънки – по-малко да приказва, а повече да действа. На всички политици трябва да дадем от тях”, пошегува се Дедо Скръц. Чесънът пък е сложен против уроки: „Когато си начело, има всякакви хора – и добронамерени, и злонамерени. Ако се харесаш на всички, това въобще не е комплимент”.
Специално за изборния ден майстор Георги показа ръчно изработени дървени лъжици с различна големина и предназначение. За бъдещия президент е предвидена най-голямата. За народа лъжицата е по-скромна, защото по думите на занаятчията липсва производство и хората трябва да се задоволяват с по-малко.
Наред с шегите, двамата майстори бяха категорични, че в Деня на народните будители участието в изборите е морален дълг.
„Не е морално да не отидеш да гласуваш, а после да се сърдиш и да недоволстваш. Трябва да покажем, че участваме в решенията. Важно е да почитаме традициите и будителите, но е важно и да гласуваме, защото от това зависи нашето собствено бъдеще”, подчертаха от Северозапада.
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