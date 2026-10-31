Снимка: Стопкадър/ Видео: Иван Кънчев, NOVA
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Анна Мария се нуждае от лечението и рехабилитацията в Турция
Стотици сурвакари се събраха в брезнишкото село Кошарево за шествие, посветено на съхраняването на българските традиции. Тази година събитието е и повод да бъде подкрепена благотворителна кауза – лечението и рехабилитацията на малката Анна Мария в Турция.
Шествието се проведе за втора поредна година на 31 октомври. В него се включиха сурвакарски групи от Кошарево, Ноевци, Конска и други населени места в община Брезник, от област Перник и Кюстендилско.
Участниците тръгнаха от площада към емблематичната за селото Къща на маските. Там запалиха факли, след което се върнаха на площада, където продължиха да представят традиционните ритуали под звуците на звънци и чанове. Кулминацията на вечерта беше запалването на клада и празнична заря.
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Освен за съхраняването на обичая „Сурова“, организаторите отправят и призив за съпричастност към Анна Мария. Инициативата „Подари книга, помогни на Анна Мария да проходи!“ приканва хората да дарят книги в добро състояние в подкрепа на лечението и рехабилитацията на детето в Турция.
Всеки, който желае да помогне, може да го направи и чрез дарение по посочената банкова сметка:
IBAN: BG84UBBS80021081784650
BIC: UBBSBGSF
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