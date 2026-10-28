Полицай от Несебър се нуждае от средства за лечение. Станимир е старши инспектор в полицията в града и баща на две деца. От декември 2024 г. той се бори с рядък и агресивен рак на дебелото черво в четвърти стадий.

След операции, химиотерапия и лъчетерапия в България състоянието му се влошава. Близките му са получили предложение за лечение от Biruni University Hospital в Истанбул.

Семейството му събира средства за лечение в чужбина чрез кампанията "Шанс за живот на баща ни Станимир". Вече са се включили над 950 дарители, но сумата от 224 000 евро е непосилна за близките му.

Средства за Станимир се събират чрез платформата "Павел Андреев". Може да дарите ТУК .

Редактор: Габриела Павлова