Деца пребиха свой съученик в берковското село Замфирово. По думите на близките на пострадалото дете побоят е станал във вторник след приключване на учебните занятия. 11-годишното момче е открито в безпомощно състояние, а семейството твърди, че е бито с дървени пръти, метална тръба и бокс.

Според разказа на бабата на детето Татяна Тодорова, всичко започнало, когато то си тръгнало от училище. „Той си тръгва и го подгонват, хвърляйки по него камъчета. Той отвърнал и оттам започнало всичко“, разказва тя. По думите ѝ момчето било преследвано в продължение на три часа от три деца, които впоследствие го настигнали на поляна извън селото.

„Събарят го и започват да го бият. След това го събличат, унижават го и го бият колкото могат. Дори са искали направо да го убият“, твърди жената. По думите ѝ нападателите използвали дебело дърво, пръчки, метален предмет и бокс. Семейството показа в "Здравей, България" дрехите на детето, които са били намерени след нападението. „Анцугът му целият е скъсан. Не искам да го показвам, защото е в много лошо състояние“, казва бабата.

Близките твърдят, че момчето е със синини по тялото, а един от предните му зъби се клати след нанесените удари. „Извадихме медицинско. Детето е много травмирано и не може да разкаже добре всичко, което се е случило“, допълва бабата на момчето.

По нейни думи нападението е било прекратено едва след намесата на друго дете. „Едно деветгодишно момче ги е излъгало, че майката идва. Тогава са избягали“, разказва Татяна Тодорова.

Майката на пострадалото дете Тедислава Пламенов споделя, че синът ѝ отказва да се върне в училище. „Не може да преживее това, което се е случило с него“, казва тя. Жената обмисля да премести детето в друго училище в Берковица.

По случая вече е свикан координационен съвет. По информация на институциите с децата ще работи психолог, а социалните служби са провели разговори с всички замесени. Очаква се проверката да установи точните обстоятелства около инцидента и дали ще бъдат предприети допълнителни мерки.

Повече по случая гледайте във видеото.