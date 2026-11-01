Снимка: БГНЕС
Вижте данните на социологическа агенция „Тренд”
Избирателната активност към 08:00 ч. е 0,8%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Тренд”, направен по поръчка на NOVA.
Близо 6,6 милиона души имат право на глас. Вотът ще се проведе в близо 12 700 секции. В организацията на вота участват около 100 000 членове на секционни комисии, а за машинното гласуване са осигурени над 11 900 устройства. В близо 9 400 секции може да се гласува с машина, като в над 2 200 от тях са осигурени по две устройства.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Маргарита Стоянчева
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