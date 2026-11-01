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Как беше решен проблемът
Членове на секционни избирателни комисии не се явиха в област Монтана. Причините са били здравословни. Веднага са били заменени с нови.
Така във всички 289 секции изборният ден започна на време. В 184 от тях се гласува с машина, а в 105 - с хартия.
В една от секциите в Първо основно училище в града, снощи са установили, че в два от списъците, които трябва да предадат довечера, са с дата 25 октомври. Веднага са сигнализирали и общината, и районната избирателна комисия. Взели са решение да сменят датата и всички членове да се подпишат.
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