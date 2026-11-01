Изборният ден в София започна и със спорт. В мобилното студио на NOVA се проведе сутрешна тренировка с бившия кандидат за президент Искра Недева, която се включи в президентската надпревара през миналата седмица.

Тя направи равносметка на участието си в изборите и благодари на хората, които са я подкрепили.

„Страхотно! Благодаря на всички мои приятели, които гласуваха. Нека се забавляваме всеки ден и нека новите избори донесат нещо хубаво“, сподели Недева.

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Тя заяви, че не изпитва разочарование от резултата, въпреки че първоначално е събрала 2500 подписа за инициативата си, а в крайна сметка е получила около 1200 гласа.

Недева коментира и напрежението по време на предизборната кампания, като с чувство за хумор призна, че би използвала боксови удари срещу някои от опонентите си. Тя изрази мнение, че физическата активност трябва да бъде част от ежедневието на хората, включително и на бъдещия президент.

Една от основните ѝ идеи е създаването на безплатни спортни занимания за хора в неравностойно положение. „Искам да дам пример. Живот и здраве, ако има една общинска зала, да ги тренираме напълно безплатно, както сме го правили, и да направим едни щастливи хора“, разказа тя.

По думите ѝ би било добре във всеки голям фитнес център да има обособено пространство от около 50 квадратни метра за подобни занимания.