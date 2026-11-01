По повод Деня на народните будители екип на NOVA посети първото училище на Катерина Гранчарова, където я очакваше изненада - среща с нейната любима учителка Злати Славова.

Двете си припомниха годините в училище и споделиха мили спомени. Славова описа бившата си ученичка като усмихнато, будно и леко палаво дете, което е запазило усмивката си и до днес.

Отбелязваме Деня на народните будители

Учителката е преподавала на Гранчарова народни танци и подчерта, че за нея най-важното е било да възпитава у децата любов към България и родолюбието.

По време на срещата беше отправена и благодарност към учителката за всичко, което е дала на своите ученици. В емоционалния разговор двете си припомниха и колко важна е ролята на преподавателите в живота на всяко дете.

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