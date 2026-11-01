Спокойно започна изборният ден в Кърджали. Изключение правят четири секции в село Мост, където няма ток, а причината е авария. Екипи на Гражданска защита отстраняват този проблем.

Изборният ден в Турция започна при слаба активност

На първия тур Кърджали отбеляза рекордно ниска избирателна активност. Миналата неделя от над 270 000 души, които имат право на глас тук в областта, до урните отидоха около 24 000 души.

Нагласите обаче този път на местните хора са активността да се покачи. Миналата седмица се говореше и за умишлен бойкот на гласуването. Нагласите на по-голямата част от хората са, че тази седмица картината ще се промени.