На първия тур интересът към президентските избори в Турция беше необичайно слаб, като до урните отидоха едва 7500 души. Това е четири пъти по-малко в сравнение с подадените гласове на парламентарния вот през април.

Изборният ден за втория тур в южната ни съседка започна с малко гласували и почти празни коридори. В една от най-големите секции в Истанбул – в квартал Авджалар, до урните са отишли малцина. Въпреки очакванията активността да се повиши, лошото време в града и затрудненията пред гласоподавателите засега не водят до сбъдване на тези прогнози.

Във втория час от началото на изборния ден в секцията в Авджалар бяха гласували едва 18 души, съобщи председателят на комисията Арзу Ипек. По думите ѝ новото изискване за попълване на декларации на български език създава сериозни затруднения най-вече за възрастните избиратели. По-младите намират начини да се справят, като използват онлайн преводачи. От комисията все пак очакват в следобедните часове да има леко повишение на избирателната активност в сравнение с първия тур.

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Основна пречка пред вота се оказва новото изискване в Изборния кодекс декларациите да се попълват лично на български език пред членовете на секционната комисия.

„Не само по-възрастните хора, но и по-младите – техният майчин език е турски език. Живеейки тук, те са свикнали да общуват с администрациите на турски език, включително попълвайки формуляри на турски език. И един формуляр на български език, който виждат непосредствено преди избора, разбира се, че ги притеснява. И имахме няколко случая, при които се отказаха да гласуват”, коментира генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска.