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В Пловдив, Пазарджик и Търговище има общо 4 повредени машини
Без ток е стартирал изборният ден в десетина секции в страната. Това обяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
В община Сливница машините първоначално са били пуснати да работят с батерии. Малко по-късно проблемът с електричеството е бил решен.
Ток няма още в 4 секции в Мало Конаре, две в Силистра и в две села в област Пазарджик. Там гласуването е преминало на хартиени бюлетини.
В област Кърджали, в селата Мост и Черешница, има авария с електрозахранването, но машините работят на батерии.
В Пловдив, Пазарджик и Търговище има общо 4 повредени машини.
Най-много смени на членове на секционни избирателни комисии има в 24 РИК София. Става въпрос за близо 60 души от сряда до тази сутрин. Смени има и във Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Разград, Хасково и Търговище.
Все още няма жалби и сигнали в ЦИК.
Комисията изпрати нови указания до общините и районните избирателни комисии след установени случаи на незавършен процес на машинно гласуване на първия тур. Като указанията на комисиите към избирателите са да не дърпат разписката и да не изваждат картата предварително, преди процесът по гласуване да е приключил.
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