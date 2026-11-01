Изборният ден в област Сливен започна в спокойна обстановка. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ е преминала нормално, а към 7:00 ч. секциите и материалите в тях са предадени на секционните избирателни комисии.

До момента няма данни за инциденти или прояви, които биха застрашили нормалното протичане на изборите.

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Общо 536 служители на ОДМВР - Сливен, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и други структури са ангажирани с осигуряването на обществения ред и охраната в изборния ден. Екипи на „Пътна полиция“ следят за спазването на правилата за движение, а дежурни групи и оперативни части отговарят за спокойствието в региона.

В Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица продължава издаването на удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат те да упражнят правото си на глас. Секторите „Български документи за самоличност“ работят от 8:30 до 19:30 ч., като заявления се приемат до 19:00 ч.

Сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, могат да се подават на денонощната телефонна линия на МВР - 02/90 112 98, както и на електронния адрес izbori@mvr.bg. В ОДМВР – Сливен също функционира денонощна линия за сигнали на телефон 044/644 645 и електронна поща odc.sliven@mvr.bg.

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Редактор: Георги Иванов