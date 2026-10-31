-
Едвин Сугарев: Вучич си отива, дълбоко се съмнявам някога да се върне на власт
-
Президентът на Полша се върна спешно от Сенегал заради конфликт около Конституционния съд
-
Вълна от протести в Европа: 70 000 полицаи са мобилизирани във Франция, демонстрации и в Германия и Италия
-
Скок в продажбите на консерви и вода във Великобритания след призив на властите за презапасяване
-
„Бяхме унищожени“: Независимото руско издание „Новая газета“ прекратява дейността си
-
Приключи разминирането на района около град Олешки, могат да започнат доставките на хуманитарна помощ
Най-възрастният евакуиран е на 94 години, а най-малкият – едва на една година
Три години раздяла, сълзи и силни прегръдки. Две сестри се втурват към баща си, когото не са виждали от началото на войната. Това са част от емоционалните моменти при завръщането на евакуирани жители от окупирания от Русия град Олешки в Украйна.
Хората пристигнали след дълго и изтощително пътуване през Русия и Беларус. Някои от тях били толкова изтощени, че се наложило да бъдат пренесени на носилки.
Приключи разминирането на района около град Олешки, могат да започнат доставките на хуманитарна помощ
В продължение на месеци евакуираните са живели без електричество, течаща вода и достатъчно храна. По разказите им ситуацията била толкова тежка, че се налагало да варят дори плевели, за да оцелеят.
Евакуацията стана възможна след временно примирие, постигнато с посредничеството на Мелания Тръмп. Сред завърналите се има хора от различни поколения. Най-възрастният евакуиран е на 94 години, а най-малкият – едва на една година.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни