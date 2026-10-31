Три години раздяла, сълзи и силни прегръдки. Две сестри се втурват към баща си, когото не са виждали от началото на войната. Това са част от емоционалните моменти при завръщането на евакуирани жители от окупирания от Русия град Олешки в Украйна.

Хората пристигнали след дълго и изтощително пътуване през Русия и Беларус. Някои от тях били толкова изтощени, че се наложило да бъдат пренесени на носилки.

Приключи разминирането на района около град Олешки, могат да започнат доставките на хуманитарна помощ

В продължение на месеци евакуираните са живели без електричество, течаща вода и достатъчно храна. По разказите им ситуацията била толкова тежка, че се налагало да варят дори плевели, за да оцелеят.

Евакуацията стана възможна след временно примирие, постигнато с посредничеството на Мелания Тръмп. Сред завърналите се има хора от различни поколения. Най-възрастният евакуиран е на 94 години, а най-малкият – едва на една година.

Редактор: Дарина Методиева