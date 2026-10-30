Русия и Украйна заявиха, че операцията за разминиране на района около контролирания от Русия град Олешки в Южна Украйна е приключила и че вече могат да започнат доставките на хуманитарна помощ.

Руският омбудсман Яна Лантратова и украинският парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Лубинец потвърдиха в отделни изявления с идентичен текст, че процесът по разминиране е приключил и че конвоят с хуманитарни помощи е готов да потегли към Олешки.

Жителите, които искат да напуснат града, ще могат да го направят в определен часови диапазон, по време на който ще бъдат „гарантирани всички мерки за сигурност“. След това ще започне разпределянето на пакети с помощи.

Русия и Украйна договориха временно примирие за района на град Олешки

Олешки се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили. В града са блокирани около 2000 души, които останаха без достъп до храна и лекарства и не можеха да напуснат района заради мини и атаки с дронове.

Новината за договореното хуманитарно примирие между Русия и Украйна бе оповестена на 23 октомври и влезе в сила четири дни по-късно. Споразумението бе постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с допълнителното съдействие на папа Лъв XIV.

Редактор: Ивета Костадинова