Русия и Украйна временно спряха огъня в района на окупирания украински град Олешки, в южната част на Украйна, близо до река Днепър. Целта е да бъдат доставени храна и лекарства на местните жители, които от месеци изпитват сериозен недостиг. Примирието трябва да позволи и евакуацията на цивилни. Двете страни потвърдиха, че засега спазват договорката.

Съвсем различна обаче е ситуацията в други части на Украйна. При ракетен удар по Киев е загинал един човек, а по последни данни ранените са най-малко 14. Нанесени са щети по жилищни сгради, мост и метростанция. Рано тази сутрин в украинската столица отново са чути експлозии.

Най-малко един загинал и 10 ранени при руски удари край украинския град Краматорск

Според кмета на Киев Виталий Кличко при атаката е поразен Южният мост над река Днепър, като е разрушена инфраструктура на метрото. Повечето от пострадалите са студенти от университетско общежитие. Щети са нанесени и на лечебни заведения. Украинските военновъздушни сили съобщават за над 10 удара с балистични ракети.

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта е нанесло масиран удар с високоточно оръжие и дронове по предприятия от украинската военна промишленост и транспортна инфраструктура в Киев. Според Москва са поразени и логистичен център в Харковска област, както и плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Междувременно назначеният от Москва ръководител на окупираната част от Запорожка област Евгений Балицки съобщи, че при украинска атака с дрон срещу пътнически автобус е загинал един човек, а 30 са ранени. За още един загинал и шестима ранени при нападение с дрон в руския град Брянск съобщиха местните власти.

Редактор: Мария Барабашка