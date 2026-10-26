Най-малко един човек е загинал и 10 са ранени при руски въздушни удари в района на украинския град Краматорск в източната Донецка област, предаде „Укринформ“, като се позова на местните власти.

Ръководителят на военната администрация на град Краматорск Олександър Гончаренко написа във Facebook, че тази сутрин руските сили са нанесли четири удара по близкото село Ясногорка. „При ударите беше убит най-малко един човек, а 10 бяха ранени. Сред пострадалите е 13-годишно момиче“, добави Гончаренко.

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Все още се уточнява точният брой на убитите и ранените, както и мащабът на нанесените материални щети.

На 23 октомври руските сили хвърлиха върху Краматорск три въздушни бомби. При тази атака загина един човек, а ранените бяха шестима, сред които три деца.

Редактор: Ивета Костадинова