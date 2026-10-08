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Други 18 са ранени
Руски удар отново взе голям брой цивилни жертви в Украйна. Планираща бомба удари улица в град Краматорск, каза прокуратурата в Украйна. Убити са 33 души. Повечето от тях били в два автобуса, някои - на автобусна спирка. 18 души са ранени. Това е една от най-смъртоносните атаки през 2026 г.
Петима загинаха при руски удар с дрон срещу автобус в Югоизточна Украйна
🇺🇦 UKRAINE : Au moins 30 morts et 18 blessés dans une frappe russe sur un bus de civils circulant à Kramatorsk, dans l'est du pays (chef de l'administration militaire régionale). https://t.co/f4wrsjBcDa— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 8, 2026
Тя идва, ден след като крилата ракета удари жилищен блок в град Прилуки. Бяха разрушени 30 апартамента, убити 22 души и ранени повече от 30. Сред жертвите имаше няколко малки деца. Външният министър на Великобритания Ед Милибанд днес посети разрушения блок. Заедно с президента Володимир Зеленски поднесоха плюшени играчки в памет на убитите деца.Редактор: Цветина Петрова
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