Руски удар отново взе голям брой цивилни жертви в Украйна. Планираща бомба удари улица в град Краматорск, каза прокуратурата в Украйна. Убити са 33 души. Повечето от тях били в два автобуса, някои - на автобусна спирка. 18 души са ранени. Това е една от най-смъртоносните атаки през 2026 г.

Петима загинаха при руски удар с дрон срещу автобус в Югоизточна Украйна

🇺🇦 UKRAINE : Au moins 30 morts et 18 blessés dans une frappe russe sur un bus de civils circulant à Kramatorsk, dans l'est du pays (chef de l'administration militaire régionale). https://t.co/f4wrsjBcDa — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 8, 2026

Тя идва, ден след като крилата ракета удари жилищен блок в град Прилуки. Бяха разрушени 30 апартамента, убити 22 души и ранени повече от 30. Сред жертвите имаше няколко малки деца. Външният министър на Великобритания Ед Милибанд днес посети разрушения блок. Заедно с президента Володимир Зеленски поднесоха плюшени играчки в памет на убитите деца.

Редактор: Цветина Петрова