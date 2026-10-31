Близки и приятели на 16-годишната Йоана и 17-годишния Иван, които загинаха при тежка катастрофа край Мездра през юни, излязоха на мирен протест във Враца. Те поискаха справедливост за смъртта на двамата младежи.

Скутерът, на който пътували тийнейджърите, бил пометен от автомобил, чийто водач навлязъл в насрещното платно с висока скорост.

Шофьорът, помел тийнейджъри край Мездра, бил с книжка от януари

Повод за недоволството на протестиращите стана решението водачът на автомобила да бъде пуснат под домашен арест само няколко месеца след катастрофата. Според близките и приятелите на загиналите това поражда съмнения за справедливостта на процеса.

Фенове на „Ботев“ – Враца запалиха зелени факли в памет на Йоана и Иван. Приятелите им отправиха и апел към всички шофьори да бъдат внимателни на пътя и да пазят човешкия живот.

Редактор: Дарина Методиева