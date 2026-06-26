Тежка катастрофа до Мездра отне живота на двама тийнейджъри. 16-годишно момиче и 17-годишно момче загинаха, след като скутерът, с който пътували, беше пометен от автомобил, навлязъл в насрещното движение. По информация на NOVA колата се движила с много висока скорост. Сблъсъкът бил толкова силен, че момичето, което се возило отзад, изхвърчало на съседно дърво. Момчето, което управлявало скутера, загинало на място.

Двамата младежи били членове на фенклуба на "Ботев" (Враца). Загиналото момче носело знамето на агитката. Приятели на жертвите се събраха в центъра на Враца, за да разкажат за загиналите.

Кола помете скутер в насрещното край Враца, две деца загинаха

Младежът трябвало да присъства на рождения ден на баба си в деня, в който загинал на пътя на входа на Мездра. "Пътят е опасен, само когато не се спазват правилата за движение. Иначе е в много добро състояние. Причината за този тежък инцидент вероятно не е в пътната настилка, а в друго - най-вероятно в по-високата скорост, с която се е движил водачът на лекия автомобил", сподели приятел на загиналия.

Друг мъж разказа, че младежът имал свидетелство за правоуправление за скутера и не бил любител на високите скорости.

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Шофьорът на колата, връхлетяла върху скутера, получил шофьорската си книжка през януари тази година. Има само едно нарушение - за неспазване на пътен знак, свързан с паркиране или престой, като глобата била платена. По информация на NOVA той се движил с висока скорост, но това ще бъде установено окончателно чрез съдебно-техническата експертиза, заявиха от прокуратурата. Днес предстои делото да бъде разпределено на наблюдаващ прокурор. Водачът е задържан, а тепърва предстоят процесуално-следствени действия.

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Редактор: Станимира Шикова