Ноември започва с облачно и дъждовно време в почти цялата страна. За неделя, 1 ноември, се очакват валежи, които на места в Западна и Централна България ще бъдат значителни и придружени от гръмотевици. В отделни райони за денонощието ще се акумулират до около 50 литра на квадратен метър.

Жълт код за опасни метеорологични явления е обявен за следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, София-град, Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора.

Слани и значителни валежи в части от страната, обявен е жълт код във вторник

Температурите ще останат сравнително постоянни през деня. Минималните ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните - предимно между 10 и 15 градуса. В София се очакват около 7 градуса сутринта и не повече от 9 градуса през деня.

Ще се усили вятърът от изток-североизток. Поривите ще са по-осезаеми в областите край морето и в Дунавската равнина.

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, които над 1500–1700 метра ще преминават в сняг. В масивите в Западна и Централна България се очакват значителни количества валежи, на места и гръмотевици. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, умерен, а по високите части - силен. Температурите ще достигат около 6 градуса на 1200 метра и около 0 градуса на 2000 метра.

По Черноморието облачността също ще бъде значителна. Около и след обяд се очаква дъжд, предимно по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен източен вятър, а максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса. Морската вода ще е с температура 16–17 градуса, а вълнението ще достига около 3 бала.

Валежите ще продължат и през първата седмица на ноември. До сряда 72-часовите сумарни количества дъжд на много места ще скочат до около 100-120 литра на квадрат. Ще има риск от повишени речни нива, разливи, локални наводнения, активиране на свлачищни процеси и аквапланинг по пътищата.

От четвъртък до неделя обстановката ще се успокои със спиране на дъжда и разкъсване на облачността. Ще има условия за мъгли сутрин, но следобедите ще са преобладаващо слънчеви.

В хода на първата ноемврийска седмица температурите ще се понижат около вторник-сряда до максимални нива 7-12 градуса. През втората половина на периода термометрите ще показват следобед между 9 и 14 градуса, но рано сутрин ще има предпоставки за слани с температури около нулата.

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