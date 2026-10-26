Жълт код за значителни валежи е обявен за областите Добрич и Силистра във вторник, 27 октомври. Очаква се дъждовно време в голяма част от страната, като най-интензивни ще бъдат валежите в североизточните райони, където на места ще има и гръмотевични бури.

През нощта срещу вторник облачността ще бъде значителна над по-голямата част от България, а на отделни места ще превалява дъжд. В западните райони ще остане предимно сухо, с временни разкъсвания на облаците. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, като във високите полета на Западна България ще бъдат по-ниски и ще има условия за слани. В София се очакват около 3 градуса.

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През деня облачното време ще се задържи. В Източна България ще вали на много места, а в североизточните райони валежите ще бъдат значителни и придружени от гръмотевици. По-късно дъждът ще обхване и по-голямата част от Северна България, докато в югоизточните райони постепенно ще спира.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, а в столицата термометрите ще показват около 11 градуса.

По Черноморието също ще бъде облачно и дъждовно, като по-съществени валежи се очакват по северното крайбрежие. Там ще има и гръмотевици. Вятърът от северозапад ще бъде умерен, временно силен и поривист. Дневните температури ще достигат 12–14 градуса, а морето ще бъде с вълнение от 2 до 4 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. Дъжд ще превалява в масивите в източната половина на страната, а следобед и в Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин. По високите върхове валежите ще бъдат от сняг, като границата между дъжд и сняг постепенно ще се понижава.

Планинският вятър ще бъде умерен, а по високите части – силен, от изток-североизток. Температурите на 1200 метра ще достигат около 6 градуса, докато на 2000 метра ще бъдат около минус 2 градуса.

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Редактор: Цветина Петкова