В двата дни около изборите времето ще е с параметрите на златната есен. В ранните часове ще се стелят мъгли и ниски облаците в котловините, низините и покрай водоемите. В събота ще е слънчево с лека облачност над Рило-Родопската област и край морето. В неделя по-съществена облачност се очаква в крайния Югозапад, където не е изключено да превали за кратко. И през двата дни сутрините ще са студени, а следобедите – приветливи с температура между 15 и 20 градуса.





В началото на последната октомврийска седмица ще премине ветровит студен атмосферен фронт. В понеделник, след мъглива сутрин, денят ще е с динамична облачност и кратки, локални валежи в централните и западните райони. Ще духа временно силен студен северозападен вятър с особено мощни пориви в Дунавската равнина и по южните склонове на Стара планина.

След преминаването на смущението ще остане студено и във вторник призори в някои котловини на Западна България термометърът ще удари около нулата. Денят също ще е ветровит и прохладен, макар и слънчев с временни увеличения на облачността. Дневните температури ще се движат между 12 и 17 градуса.

Дори и след утихването на вятъра, в средата и в края на седмицата ще остане прохладно със следобедни температури 12-17 градуса. Сутрините ще са с условия за есенни мъгли. Облачността към четвъртък-петък ще се увеличи в Централна и Източна България, където ще има валежи.

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